Oppositiepartij organiseert een informatieavond rond zwembaddossier. “Wij willen de inwoners wakker schudden voor het te laat is”

Gistel Tourmalet Work and Commercial Places geopend: “Deze eyecatcher zal een meerwaarde betekenen voor de stad”

Het nieuwe kantoorgebouw ‘Tourmalet Work and Commercial Spaces’, aan de hoek van de Torhoutsebaan en de Nieuwpoortsesteenweg, werd officieel geopend. Waar vroeger het café ‘De Tourmalet’ stond is er nu plaats voor een kantoorgebouw die 3.300 vierkante meter kantoorruimte telt. PGS Group zal het grotendeel van de kantoren in gebruik nemen. Bouwmeesters Karien De Muynck en Frank Delancker kijken alvast uit dat het hele gebouw af is. “Het is een groot project die goed zal zijn voor de stad”, klinkt het bij hen.

29 oktober