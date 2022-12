Oppositiepartij Groen haalt opnieuw uit naar het gemeentebestuur van Bredene door de hoge kosten voor het nieuwe zwembad

Hefboom

Groen was niet vertegenwoordigd op de gemeenteraad waardoor er ook geen openbare discussie was met het schepencollege zoals gewoonlijk bij een begrottingszitting. De burgemeester gaf wel een toelichting over de keuze om alsnog voluit voor een nieuw zwembad te gaan in domein Grasduinen. Eerder legde Steve Vandenberghe ook al uit dat de cijfers gebaseerd zijn op het slechtste scenario, maar waarschijnlijk beter zullen meevallen. “Toen we het dossier goedkeurden was er van een crisis geen sprake. We hebben het oude zwembad al twee keer moeten sluiten door technische problemen, het is met andere woorden versleten. Dit open houden is dus geen optie. We zouden kunnen gaan voor een klein zwembadje, maar dat doen we ook niet. We zullen de bouw van het zwembad gebruiken als hefboom voor de toekomst van Bredene. We moeten als politici durven denken op lange termijn. We zijn een middelgrote kustgemeente die moet meegroeien. Als je kijkt naar andere gemeenten zie je dat dergelijke projecten nieuw publiek met zich meebrengt, zeker gezien de locatie tussen de campings. Wij willen niet het lelijke eendje aan de kust zijn”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.