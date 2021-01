Onze journaliste, zelf kind van de zee, keert terug naar haar strandbloemen, net erkend als immaterieel erfgoed: “Alleen te koop voor de mooiste schelpjes van de waterlijn”

Jabbeke Geen nieuwjaars­ca­va, wél zelfgebak­ken koekjes voor bewoners van ‘gezellig­ste straat’

11 januari De traditionele nieuwjaarsdrink is dit jaar in veel buurten afgelast, maar in de Zuidstraat in Jabbeke bleven ze niet bij de pakken zitten. Een glaasje cava was er dan wel niet bij, toch kregen de bewoners afgelopen weekend een hartverwarmend cadeautje.