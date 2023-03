Nog geen sociaal tarief in buurtrestaurant van Bredene

Groen Bredene diende een voorstel in op de gemeenteraad om een sociaal tarief in te voeren in het buurtrestaurant van het Lokaal Dienstencentrum in Bredene. Dat wordt in heel wat steden al gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen ook een gezonde maaltijd kunnen eten. Groen had voorgesteld om een verlaagd tarief in te voeren van 5,5 euro voor iedereen met een verhoogde tegemoetkoming en een kansentarief van 3 euro per maaltijd voor mensen met een leefloon. In Bredene is er nog geen aangepast tarief en dat zal er momenteel ook nog niet komen. Het voorstel werd door de meerderheid weggestemd.