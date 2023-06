Nieuwe straten in Maria-Duynewijk officieel geopend

Onze tips voor een geslaagd bezoek aan Oostende voor Anker

Op donderdag 1 juni meert Oostende Voor Anker terug aan in de Oostendse binnenstad tot en met zondag 4 juni. Het is al de 22ste editie van het maritieme festival. Bezoekers kunnen meer dan 150 authentieke schepen bewonderen, tientallen gratis muziekoptredens meepikken of kuieren langs de standjes aan wal. We gidsen jullie in aanloop naar het festival al even door het programma en geven enkele tips om alles uit je bezoek aan het festival te halen.