Nieuwe digitale borden in toeristische zone

“De voorbije jaren hebben we al sterk ingezet op deze zone. De parking Shopping Duinen werd heraangelegd en er is een afrit van de Koninklijke Baan voorzien zodat men Bredene onmiddellijk kan binnenrijden”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Bredene investeerde ook in aantrekkelijke vlaggenmasten en banners aan de strandposten. “Momenteel starten we een project met de ‘Profploeg’ waarbij experten meedenken over kernversterking. Deze begeleiding wordt gesubsidieerd door het agentschap innoveren en ondernemen”, geeft burgemeester Vandenberghe aan. In kader van dit project werden ook twee digitale borden aangekocht die geplaatst worden ter hoogte van de Delhaize in de Kapelstraat. Uit onderzoek bleek dat er hier het meeste passage is van bezoekers in de gemeente. Het gaat om een investering van 40.000 euro.