Nieuw politiegebouw voor Bredene en De Haan is eindelijk klaar

Het nieuwe politiekantoor van Bredene, net naast het huidige gebouw aan het Centrumplein wordt nu volledig in gebruik genomen. Het zal dienen als zonaal onthaal voor de zone. Het gebouw was al een tijdje gebruiksklaar en een aantal diensten zijn er al gehuisvest, maar binnenkort is dit ook de vaste stek van de interventiediensten en zal het gebouw dus op volle capaciteit gebruikt worden. De politie was al jaren vragende partij voor een grotere vestiging. Er was echter lange tijd discussie over de locatie van het nieuwe kantoor voor een goede bereikbaarheid in het volledige grondgebied van beide gemeenten. Tijdens de vorige legislatuur werd nog beslist om een nieuwbouw te plaatsen in Vosseslag, maar daar werd uiteindelijk op teruggekomen om budgettaire redenen. Midden 2018 werd de knoop doorgehakt om een nieuw gebouw te plaatsen op de huidige site. Het gebouw werd opgeleverd op 1 oktober 2021 zonder de omgevingsaanleg.