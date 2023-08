NET OPEN. Nu ook een Domino's Pizza in Bredene

Rijbewijs van bestuurder onder invloed wordt ingetrok­ken, maar man wordt amper enkele uren al opnieuw betrapt... in z'n wagen

In Oostende is dinsdagnacht een bestuurder betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De 43-jarige man werd opgesloten in de cel en zijn rijbewijs ingetrokken, maar dat maakte weinig indruk. Enkele uren later werd hij immers al opnieuw betrapt... in z’n wagen.