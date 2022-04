Nathalie en Pieter bouwen eerste commerciële wijndomein aan de kust. “Het klimaat aan zee heeft ook zijn voordelen”

Pieter Vitse en zijn vrouw Nathalie Boydens baten in Bredene al jarenlang een camping uit. Naast het ontvangen van toeristen is Pieter gepassioneerd door wijn. “Hij ademt wijn”, merkt zijn schoonvader maandagmorgen op. Hij is één van de helpers die aanwezig is om de 6.000 wijstokken in de bodem te krijgen. Een tractor voorziet de gaten in de grond en een tiental mensen steken de wijnstokken in de grond onder het toeziend oog van Pieter, die een opleiding tot wijnbouwer en sommelier volgde. Eens de planten in de grond zitten gaat er nog een bioafbreekbaar karton over zodat kleine diertjes zoals konijntjes er niet aan knagen. Ze gebruiken Chardonnay en Pinot Noir om een kwaliteitsvolle Belgische schuimwijn te maken volgens de méthode traditionelle zoals in de Champagneregio. “We telen ook de cepage Pinot Gris om een strakke zuivere witte wijn te produceren. In uitzonderlijke jaren kunnen we van de Pinot Noir ook een mooie rode wijn maken.”