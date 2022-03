N-VA lanceert voorstel om medisch materiaal in te zamelen voor Oekraïne via Bredene apothekers

“In Oekraïne is er een grote nood aan medisch materiaal. Wij hebben gemerkt dat heel veel inwoners de Oekraïners willen helpen en niet altijd weten aan welke goederen de grootste nood is”, licht Vicky Dereere van N-VA toe. “Inwoners kunnen medisch materiaal waar de grootste nood aan is aankopen bij hun apotheker en in een box doneren. Een oplijsting zal gemaakt worden zodat duidelijk is welke producten het best kunnen gebruikt worden. Wanneer de box vol is wordt deze door de gemeente opgehaald en naar een verzamelpunt gebracht. De ambassade van Oekraïne heeft een hall in Brussels Expo waar elke dag van 8u tot 20u goederen kunnen gedoneerd worden, die dan per vrachtwagen naar het getroffen land vertrekken”, zegt Dereere nog. De burgemeester reageerde positief op het voorstel. “We zullen het idee zeker meenemen en verder uitwerken via de taskforce”, zei Steve Vandenberghe.