Matthieu Bonne zwaar gevallen tijdens fietsstage in Gran Canaria

Bredene Bredene legt regels vast rond parkeer­plaat­sen en fietsen­stal­ling in nieuwe gebouwen

8:22 Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van een verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen. De bedoeling is om normen vast te leggen over hoeveel parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen iemand minstens moet voorzien bij de bouw, verbouwing of uitbreiding van een huis, kantoor of handelszaak.