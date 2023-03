Matthieu Bonne vecht tegen de wind op tweede dag van fietsuitdaging maar legde al 1.104,3 kilometer af

Bijna vlucht uit Afghanis­tan niet overleefd, nu wil Hamid (39) met ‘beste saffraan ter wereld’ z’n vaderland helpen

“Als we nu over Afghanistan praten, denken mensen al snel dat ik van de taliban ben. Terwijl het zo’n prachtig land is." In Oostende kent iedereen Hamid Hisari (39) als een man met het hart op de juiste plaats, die zich voor de zwakkeren in de samenleving inzet. En nu verkoopt hij ook – samen met zijn echtgenote – ‘de beste saffraan van de wereld’, afkomstig uit het land dat hij ooit moest ontvluchten. De opbrengst gaat naar onderwijs voor vrouwen en kinderen in Afghanistan. “De naam van onze saffraan, Niida, heeft niet toevallig twee betekenissen.”