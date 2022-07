Marsepeinmeester en seaweedchef ontwikkelen samen een zeepraline met zeewier

Een praline met zeewier? Toegegeven, het klinkt het een beetje vreemd, maar seaweedchef Donald Deschagt heeft ondertussen al een 13-tal producten ontwikkeld samen met partners, waar de zeegroenten in verwerkt zitten. Na de kaas, charcuterie, snoep, bier en een gin komt daar nu dus een praline bij. Anthony Lams staat dan wel bekend voor zijn unieke marsepeincreaties, maar sinds de lockdown verkoopt hij ook chocolade. “Ik wist niet dat Anthony ook met chocolade bezig was. Ik had op een beurs eens geproefd en zo zijn we beginnen praten om samen te werken. We zitten tenslotte allebei in Bredene”, vertelt Donald Deschagt. Ook Anthony zag het meteen zitten. “Onze chocolade verkoopt ondertussen heel goed. Toen Donald voorstelde om samen een praline te ontwikkelen moest ik niet lang twijfelen. We zitten tenslotte allebei in Bredene en kunnen elkaar maar versterken”, vertelt Anthony.