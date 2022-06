Mario liep samen met zoon Jaan 63 kilometer met aangepaste rolstoel. “Ons motto is goa nie, bestoa nie”

Tijdens de coronapandemie had het gezin Peene uit Bredene, net als veel mensen, plots heel wat tijd vrij om samen te gaan wandelen. Omdat het soms moeilijk was om off-road te wandelen met de rolstoel van Jaan ontstond het idee om een aangepaste rolstoel aan te kopen. Het was ook gemakkelijk om Jaan zo betrekken in de looptochten en onder het motto van Goa die bestoa nie groeide het plan om vanuit Gits, waar Jaan school loopt in Dominiek Savio, naar Bredene te lopen. Na heel wat uren trainen was het zaterdag zover en het bleek voor Mario uiteindelijk een vlotte tocht te worden. “Ik ben op voorhand enorm goed begeleid door team Fisher waardoor ik er volledig klaar voor was. Ik heb wekelijks zo’n 145 kilometer uur afgelegd de voorbije periode. Ik deed 7 tot 8 loopjes per week. Ik moest daarvoor soms om 5 uur opstaan om het in de agenda te krijgen”, vertelt Mario.