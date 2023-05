Man randt 6-jarig dochtertje van vriendin aan, onder ogen van eigen zoontje: “Ik ben hier de enige schuldige”

Huurders betrappen kraker bij aankomst in vakantiewo­ning: "Hij nam zelfs een bad”

Groot was de verbazing van enkele huurders toen ze dit voorjaar aankwamen in hun vakantiewoning in De Haan. Een man bleek de nacht te hebben doorgebracht in het huis en had zelfs een bad genomen. Hij riskeert nu 12 maanden cel.