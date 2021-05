Man (45) dringt woning van ex binnen en beschiet haar nieuwe vriend: politie met man en macht op zoek naar voortvluchtige dader

Kust Eindelijk vollere kusthotels in verlengd weekend door opening terrassen: “Toeristen hebben veel goesting om te komen”

13 mei De vele feestdagen in mei zijn doorgaans een geschenk voor de toeristische sector aan de kust. De verlengde weekends lenen zich ideaal voor een korte uitstap naar zee. De voorbije maanden lag de hotelbezetting echter opmerkelijk lager door de sluiting van de cafés en restaurants. Voor het hemelvaartweekend is er eindelijk beterschap in zicht volgens de cijfers van Westtoer. Het provinciebedrijf roept toeristen alvast op om zeker ook gebruik te maken van de druktebarometer zodat er voldoende spreiding is.