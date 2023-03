Maak kennis met de nieuwe zorgcampus Jacky Maes tijdens Dag van de zorg

Oostendse bakkers­zoon Guillaume (21) eindigt 4de met Belgische team op internatio­na­le bakwed­strijd in Tokio: “Een unieke ervaring”

Guillaume David (21) is samen met het Belgische team 4de geworden in de internationale bakwedstrijd ‘The Best of Le Mondial Du Pain’ in Tokio, het WK brood bakken zeg maar. Enkel de 6 beste teams ter wereld mochten meestrijden. “De voorbereiding was zwaar, maar als je zo’n kans krijgt ga je ook om iets te presteren”, zegt Guillaume.