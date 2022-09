Loïc Carlier uit Bredene wint eerste editie ‘Jonge Leeuwen’ met ontwikkeling van Digitale coach. “Ik wil met een app kinderen motiveren om te blijven trainen, ook thuis”

Tijdens het slotmoment van het traject Jonge Leeuwen koos een jury van vijf experten met onder andere sportanker Stijn Vlaeminck en Griet Cappelle van innovatiebureau Tomorrowlab vijf laureaten. De grote winnaar is echter Loic Carlier, hoofdtrainer bij Ostend Tennis Club en student Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen aan de universiteit van Gent. Hij ontwikkelde een digitale coach waarmee jongeren ten allen tijde kunnen trainen, ook als ze niet op de club zijn. Loïc kreeg niet alleen een trofee, maar mag ook met een cheque van 4.000 euro naar huis. Voor de jonge tennisser zelf is het een mooie erkenning. “Ik ben heel blij met de prijs. Ik kon het enkel waarmaken dankzij de steun van Tennis Vlaanderen”, zegt Carlier. “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik wist dat we een sterk project hadden, maar er waren nog veel goede projecten. Ik heb er heel veel tijd in gestoken, dus het is zeker een bekroning van al dat werk.”

Thuis trainen

Hij deed het idee op als trainer bij Ostend Tennis Club. “Een vraag die me wel vaak bezighield was hoe we kinderen frequenter konden laten trainen zodat ze meer betrokken zijn bij de sport. Ik besefte dat de thuisomgeving te weinig gebruikt wordt. Je hebt daar natuurlijk wel een tool voor nodig en ik wilde technologie gebruiken. Zo ontstond het idee om een app te ontwikkelen die kinderen in spelvorm thuis laat trainen. De app wordt nu effectief ontwikkeld en het is de bedoeling dat kinderen in levels terecht komen en uitdagingen krijgen. Ze krijgen doe-opdrachten of vragen die ze moeten beantwoorden. Als ze doe-opdrachten moeten doen filmen ze zichzelf en kunnen ze de video doorsturen. De trainer en ouders kunnen die filmpjes bekijken en zo kunnen ze door naar een volgende level en nieuwe opdrachten krijgen”, licht de jonge Bredenaar toe. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de noden van spelers en ouders. “Daaruit bleek ook dat er nood was aan een betere communicatie tussen de club en de ouders. We zullen dit luik nu ook verwerken in de app.”

De Digitale Coach van Loïc is een ontzettend knap project. Dat zegt ook Stijn Vlaeminck, sportanker en voorzitter van de jury. “Loïc heeft zijn digitale coach tot in de puntjes uitgewerkt en zijn project speelt in op alle criteria waarmee we rekening hebben gehouden tijdens deze wedstrijd. We waren erg gecharmeerd door zijn drive, het professionalisme en de uitwerking van Loïcs project. Het is gegroeid vanuit zijn eigen ervaringen op clubniveau. Zo’n digitale coach kan zeker ook in andere sporten ingezet worden.”

De Vlaamse Sportfederatie trapt binnenkort de campagne voor de tweede editie van Jonge Leeuwen af. Doel is om nog meer jongeren te overtuigen om zich in te schrijven en zich te ontpoppen tot sportondernemer. Maar de organisatie wil ook dat nog meer sportfederaties hun schouders zetten onder het project.

