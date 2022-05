LAGO bouwt nieuw zwembad in Bredene en maakt er meteen een energiezuinig gebouw van

Het huidige zwembad in Bredene moet omwille van milieuwetgeving in 2024 verplicht de deuren sluiten. De gemeente kondigde al even terug aan dat ze een nieuw zwembad wilden bouwen in Grasduinen en ze gingen daarvoor op zoek naar een private partner. De plannen zijn nu klaar. Het gemeentebestuur gaat in zee met LAGO om een nieuw zwembadcomplex te bouwen. De zwembadgroep zal in Bredene een van de grootste gasloze zwembadcomplexen van ons land bouwen. Zo zal het 3.000 m² grote gebouw volledig CO2-neutraal zijn. Om dat mogelijk te maken ligt het dak vol met maar liefst 761 zonnepanelen die jaarlijks even veel elektriciteit opwekken als het jaarverbruik van 60 gezinnen. Die energieproductie in combinatie met geothermie maakt dat het zwembad in Bredene volledig elektrisch kan draaien en dus helemaal geen CO2 meer uitstoot. Het zwembad zal ook 50 procent minder energie verbruiken per bezoeker dan een klassiek zwembad.