Kunstenaar Wietse schildert nutsvoorzieningskast in Zeelaan

Matthieu Bonne gaat van start met recordpo­ging 4.000 km fietsen op een week in VS: “Ik val terug op ervaringen van mijn vorige uitdagin­gen”

Matthieu Bonne, die te zien was in het Eén-programma “Kamp Waes”, is maandagochtend gestart met zijn nieuwe recordpoging in de Verenigde Staten. Daarbij wil hij vierduizend kilometer fietsen in een week tijd. Om 8 uur Belgische tijd ging Bonne van start met zijn poging.