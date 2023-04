Kom woensdag buiten spelen in Bredene

Nieuwe ‘bankneu­tra­le’ geldauto­maat in gebruik aan Zuidpoort in Oudenburg

De allereerste bankneutrale geldautomaat van Batopin is nu in gebruik in Oudenburg. Ze is geïnstalleerd aan de Zuidpoort. “Zo kunnen de inwoners steeds cash geld afhalen in eigen stad”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).