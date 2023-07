Kersverse Lily zorgt voor vijfvoudig vrouwelijk viergeslacht in Bredene

“Heli’s luchtmacht verhuizen pas in 2026 naar Oostende”: kamerlid Jasper Pillen hekelt de zoveelste vertraging

De NH90, oftewel de reddingshelikopters die intussen de Sea King vervangen hebben aan de kust, blijven dan toch nog wat langer in Koksijde. Normaal verhuizen ze naar een nieuwe basis in Oostende, maar die kan pas in 2026 klaar zijn. Dat kreeg kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) te horen van defensieminister Ludivine Dedonder (PS). Al blijkt intussen ook dat de NH90 nooit helemaal uit Koksijde zal verdwijnen.