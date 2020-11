Kersthuis in het teken van #zorgvoorlicht: “Ik wil warmte brengen in deze donkere momenten”

De Panne/Oostende Lijk aangetrof­fen op volle zee door sportvis­ser, nog niet geïdentifi­ceerd slachtof­fer lag al minstens een maand in zee

5 november Op volle zee voor de kust van De Panne, vlakbij de Franse grens en zandbank Buitenratel, is donderdagvoormiddag een lijk opgemerkt door een sportvisser. Het lichaam is overgebracht naar de haven van Oostende. Het gaat in elk geval om een man, maar hij is nog niet geïdentificeerd. Volgens de wetsdokter ligt het lichaam al meer dan een maand in het water.