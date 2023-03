Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Bredene

Straatboef­jes stelen onwetend een stukje ‘Vlaamse stripge­schie­de­nis’ van tekenaar Herr Seele: “Alsof mijn kind is ontvoerd”

Tekenaar Herr Seele uit Oostende zit in zak en as. Straatboefjes zijn er in Anderlecht namelijk vandoor gegaan met twaalf pagina’s met originele tekeningen uit het album ‘De paardenschenkers’ uit 1983, dat Herr Seele samen met Kamagurka maakte. “Wellicht weten de dieven zelfs niet wat ze in handen hebben”, zegt Herr Seele, die het verhaal doet over het belang van de gestolen pagina’s voor de Vlaamse stripgeschiedenis.