Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Bredene vanochtend

Bisdom Brugge zet licht op groen voor verkleinde kerk Ettelgem

Oudenburg ontving het princiepsakkoord van het Bisdom Brugge om de litturgische ruimte van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem te verkleinen. “Dit akkoord was nodig om de transformatie van de kerk een nieuwe fase in te laten gaan”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).