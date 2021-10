Jochen laat frikandel speciaal op zijn arm tatoeëren en wint zo jaar lang gratis de frituursnack: “Past goed bij mijn hamburger met meelwormen”

Jochen Verbeecke (40) heeft al heel wat tattoos, maar zijn laatste is toch wel heel speciaal. Hij liet een frikandel speciaal op zijn arm vereeuwigen. Het idee komt van Kristof Declerck van frituur ’t Hoeksje in Bredene. Hij daagde in juni zijn klanten uit. Wie het aandurfde om een tatoeage van de frikandel speciaal te plaatsen zou een jaar lang gratis de bekende frituursnack mogen komen eten. “Er waren oorspronkelijk drie mensen die gereageerd hebben. De eerste mocht het uiteindelijk niet doen van zijn vrouw en de tweede heeft de afspraak bij de tattooshop op het laatste moment afgezegd. De derde is Jochen”, vertelt Kristof. De oproep was een ludiek idee na de coronacrisis. “We doen wel vaker zotte acties. Zo hebben we al frieten met spaghettisaus gelanceerd en dat is ondertussen zelfs een succes geworden.” De friturist had nooit gedacht dat er iemand mee zou doorgaan. “De actie is voor ons geslaagd. Volgend jaar zullen we de mensen uitdagen een puntzak te plaatsen.” Zelf heeft hij geen tatoeages van zijn snacks. “Mij krijgen ze zo zot niet”, lacht Kristof.