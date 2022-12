Jacky Lafon houdt halt in Bredene met haar nieuwe variétéshow "Zo dankbaar”

De carrière van Lafon heeft z’n oorsprong in de roemrijke revuetempels uit die tijd, zoals de Antwerpse Ancienne Belgique. Zo begon ze bij Gaston & Leo en Yvonne Verbeeck. Met al haar ervaring weet Jacky als de beste hoe je een variétéshow in elkaar moet steken. “We gaan het publiek verwennen, en gelukkig maken met humor, zang en dans. Ik ga er vooral humor in steken want de mensen hunkeren naar een lach vandaag”. Lafon laat zich voor deze show omringen door gastzanger Jan Wuytens die je kan kennen uit het VTM-programma “I can see your voice” en vier professionele danseressen van D-Dance Productions onder leiding van Evelyn Delameilleure.