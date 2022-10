Is er binnenkort nog maar één geldautomaat over in heel Bredene? “Voor veel oudere mensen is dit gewoon niet haalbaar”

In Bredene Sas sloot in 2020 het ING-filiaal in de Nukkerstraat. Sindsdien kunnen de Sassenaars in hun wijk geen cash meer uit de muur halen. Vooral voor de oudere inwoners op de wijk die nog niet mee zijn met de digitale toepassingen is dat een probleem. Het gemeentebestuur probeerde daarom om opnieuw een bankautomaat naar de wijk te krijgen. Een van de mogelijke opties was Bredene Shoppingcenter. Batopin, een initiatief van de grootbanken met zogenaamde neutrale geldautomaten, die niet noodzakelijk aan een bankkantoor verbonden zijn, koos er echter voor om een automaat in te richten in de Kapelstraat in Bredene Duinen. “Als gevolg zullen alle bankkantoren in de gemeente hun bankautomaat moeten sluiten. Het gaat om de geldautomaat van Belfius in de Kapelstraat, van KBC in het dorp en van BNP Paribas Fortis op het Centrumplein. De automaat van AXA (Driftweg) blijft wel geopend, maar die ligt vlak bij het nieuwe CASH-punt van Batopin”, licht schepen Alain Lynneel toe.

Oudere bevolking

In plaats van een extra automaat zullen er dus meer verdwijnen tegen eind dit jaar. Dit tot groot ongenoegen van de gemeente zelf. “Batopin rekent dat er één bankautomaat moet zijn per 5 kilometer, maar voor veel oudere mensen is dat gewoon niet haalbaar. Voor hen is zo’n automaat essentieel om geld te kunnen afhalen. Je kan toch niet verwachten dat deze mensen nog een smartphone aankopen om te kunnen betalen met Payconiq? In veel zaken is cash het enige alternatief. Hoe moeten de inwoners van Bredene Sas nu tot aan de Kapelstraat geraken om geld af te halen? Er is zelfs geen rechtstreekse lijn met het openbaar vervoer. Ze zouden al de bus moeten nemen richting Oostende en met de tram terugkeren richting Bredene Duinen. Dat is toch niet normaal”, zegt Lars Cattrijsse van Vooruit.

Quote Hoe moeten de inwoners van Bredene Sas nu tot aan de Kapel­straat geraken om geld af te halen? Er is zelfs geen recht­streek­se lijn met het openbaar vervoer. Ze zouden al de bus moeten nemen richting Oostende en met de tram terugkeren richting Bredene Duinen. Dat is toch niet normaal Lars Cattrijsse (Vooruit)

Het gemeentebestuur heeft Batopin al gevraagd om ook in Bredene-Dorp of Bredene-Sas Bancontact CASH-punten te voorzien. Uit het antwoord blijkt echter dat ze hier niet willen op ingaan. Ze verwijzen daarvoor naar het aantal geldopnemingen die gedaan worden per bank en de cijfers in Bredene Sas zijn ontoereikend voor hen, gezien de aanzienlijke investering die vereist is om dergelijk systeem op te zetten en te beheren. Daarnaast is het voor hen belangrijk om aanwezig te zijn daar waar mensen sowieso heen gaan, in hun dagelijkse leven: shopping, vrijetijdsbesteding, … Men kan dus niet elke kern van een automaat voorzien, maar men rekent ook op digitale alternatieven. “In Bredene Duinen zal waarschijnlijk wel meer geld afgehaald worden door de aanwezigheid van toeristen, maar daar hebben onze inwoners niets aan”, zegt Cattrijsse nog. “We hebben daarom een petitie opgesteld die zowel digitaal kan ingevuld worden, maar we leggen er ook in de handelszaken in de buurt.”

Ook Vlaams Belang kant zich tegen de plannen en startte ondertussen een petitie op. “Het is ons doel om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en vervolgens de petitie op te sturen naar alle banken, zowel regionale kantoren als hoofdkantoren. De persoonlijke dienstverlening van de banken verschraalt steeds verder”, zegt gemeenteraadslid Jordy Jacobs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.