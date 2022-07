IN BEELD. Kom Grasduinen: terwijl kinderen met de dieren spelen, genieten de mama’s en papa’s van een artisanaal biertje

Oostende Van het huisje in de vijver tot festival­cafés... Daar verschijnt de 25ste Theater aan Zee: “Maar eerst zetten we al onze medewer­kers in de bloemen”

De 25ste editie van Theater aan Zee (TAZ) gaat woensdag feestelijk van start in het Leopoldpark in Oostende. Tot en met zaterdag 6 augustus wordt Oostende overspoeld door een rijk aanbod cultuuur. De voorverkoop was tot nu toe al een succes, toch zijn er nog heel wat tickets beschikbaar voor de late beslissers. “Voor jongeren is er dit jaar voor het eerst een korting van 50 procent op alle voorstellingen en optredens.”

11:13