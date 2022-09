Illegalen stelen jetski van reddingsdienst Bredene om naar Groot-Brittannië te varen... maar eindigen in Nederland: “De kustwacht trof ze op volle zee aan”

Oostende Dineren met zicht op de Mercator in drijvend restaurant Puert’O: “We willen mensen een culinaire totaalbele­ving geven”

Het drijvende restaurant in het Mercatordok heeft een nieuwe uitbater gevonden. De Oostendse chef Nick Wallaeys zal in het nieuwe restaurant, genaamd Puert’O, in de potten roeren terwijl Laura Maes je onthaalt als exquise gastvrouw met stijl en een glimlach. “De try-out was al een groot succes, nu zijn we klaar voor het echte werk”, zegt Wallaeys.

20 september