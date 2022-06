Illegaal riskeert 27 maanden cel na reeks autoinbraken

Een vrouw had op 29 april dit jaar haar wagen geparkeerd in de Frankrijklaan in Bredene. Toen ze enkele uren later vertrok met haar auto, kreeg ze op haar dashboard een melding dat haar rechterportier niet goed gesloten was. Eenmaal thuis ontdekte het slachtoffer dat haar sporthorloge, sporttas, laptop en portefeuille verdwenen waren. Uit de gegevens van haar banking-app bleek bovendien dat met de gestolen bankkaart verschillende betalingen waren verricht. Zo had de dief onder meer geshopt in een bakkerij in Oostende en nachtwinkel in Knokke-Heist. Op camerabeelden van de bakkerij was Ali B. te zien.