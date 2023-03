Hij doet het! Matthieu Bonne reageert op wereldrecord van 3.590 kilometer fietsen op 7 dagen: “Door slaaptekort begon ik te hallucineren”

Carole (63) onder­steunt zoon Matthieu Bonne (29) tijdens wereldre­cord­po­ging: “Hem zien beuken tegen de wind, dat is pijnlijk om te zien”

Matthieu Bonne is bezig aan zijn vierde dag van zijn zeven dagen durende uitdaging om zoveel mogelijk kilometers bijeen te fietsen. In zijn kielzog volgt ook mama Carole Nierynck (63). Ze staat met plezier aan de zijde van haar zoon om hem te ondersteunen in een nieuwe sportieve uitputtingsslag, maar is ook — zoals dat bij mama’s wel eens gebeurd — bezorgd. “Ik zie dat hij soms gefrustreerd is door het slechte weer, maar ik geloof in hem.”