Help Oekraïners en breng medische en verzorgingsproducten binnen bij apotheken

Oostende West-Vlaam­se bediende wint zes miljoen euro met Lotto: “Gedaan met piekeren over geldzaken”

Een bediende heeft met een Quick Pick die hij kocht in ’t Wienkeltje in de Duinenstraat in Oostende zes miljoen euro gewonnen. De gelukkige winnaar wil er alvast een nieuwe gezinswagen mee kopen en een woning.

13 juni