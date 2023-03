Help het Bredense strand plasticvrij te houden tijdens Eneco Clean Beach Cup

Tachtig procent van het plasticafval dat in de Noordzee verdwijnt, spoelt weer aan op onze stranden. Een ramp voor mens, dier en natuur. Daar wil de strandopruimactie Eneco Clean Beach Cup iets aan doen. “Vorig jaar waren we nog hoofdlocatie en ook dit jaar kan men opnieuw deelnemen in Bredene. In onze gemeente kan je op zondag 26 maart tussen 10 en 16 uur starten aan Twins Club. Schrijf je dus snel in en zo zorgen we samen voor een nettere wereld!” zegt schepen van milieu Kelly Spillier (Vooruit). Meer info over het initiatief vind je hier.