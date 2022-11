Groen houdt infoavond over zwembaddossier: “Wij willen de inwoners wakker schudden voor het te laat is”

In november wordt het budget naar jaarlijkse gewoonte bijgestuurd op de gemeenteraad. “We zijn benieuwd naar het dossier, maar ondertussen is het duidelijk dat het gemeentebestuur gewoon verder doet”, zegt secretaris Bruce Verburgh. “Op de gemeenteraad zal vooral duidelijk worden wat ondertussen allemaal niet meer mogelijk is met dit financiële avontuur. Het college besliste al om de broodnodige investeringen aan Strandpost 2 uit te stellen”, zegt Verburgh.

Hij kondigt dan ook een informatievergadering aan op woensdag 9 november. “De bevolking staat in deze momenteel volledig buitenspel. In 2018 lag de omvang van dit dossier niet op tafel bij de verkiezingen. De burger zou zich eigenlijk nog moeten kunnen uitspreken over de belangrijkste beleidskeuze voor Bredene in de 21ste eeuw. We bussen daarom een informatiekrant in elke brievenbus en organiseren een informatieavond waarop iedereen welkom is. Op die avond doen we het volledige dossier uit de doeken, maar laten we zeker ook veel ruimte voor vraagstelling en debat.”