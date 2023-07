Grasduinvissers geven initiatie hengelen voor jongeren

Crash bij kerstmarkt had véél erger kunnen aflopen... Winkeldie­ven krijgen 2 jaar cel na politieach­ter­vol­ging

Twee mannen die eind vorig jaar met hun wagen crashten in de buurt van een kerstmarkt in Oostende, hebben nu 2 jaar cel gekregen voor vijf winkeldiefstallen. De politie zat de Walen op de hielen na een eerder ongeval met vluchtmisdrijf. In hun auto troffen ze verschillende gestolen spullen aan. “En dat allemaal omdat ze alcohol en drugs zouden kunnen kopen.”