"Gewoon een moderne heks die kruidencakes maakt”: moeder ontkent dat ze spacecake en cannabis kocht voor haar 15-jarige dochter

Lendelede/Oudenburg/Oostende Tien verdachten zitten nog altijd in cel voor “grootste drugslabo dat ooit in België werd opgerold”

2 juli Bijna een jaar nadat in Lendelede “het grootste drugslabo ooit in België werd opgerold”, zitten nog altijd tien verdachten in voorhechtenis. De Brugse raadkamer verlengde hun aanhouding vrijdagmorgen met twee maanden.