Inwoners Oudenburg verkennen gerenoveer­de Abdijhoeve

Vrijdag konden de inwoners van Oudenburg op uitnodiging van het stadsbestuur een bezoekje brengen aan de vernieuwde site van de Abdijhoeve. Ze werden er getrakteerd op 2 gratis drankjes en een ijsje. “Dit is voor ons heel bijzonder want 26 jaar geleden stapten we hier in het huwelijkbootje en het is prachtig om te zien hoe deze locatie er nu uitziet”, zegt Sven De Vlam.