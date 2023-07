Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bredene vandaag

“Hussein (20) dook het water in om mij te redden en dat werd hem fataal”: Mohammed (17) getuigt hoe hij zijn neef zag verdwijnen in de Noordzee

Familie en vrienden nemen morgen afscheid van Hussein Harmoush, de 20-jarige die afgelopen weekend in de zee in Oostende verdronk. Het ging mis toen neef Mohammed in de problemen geraakte omdat hij achter een bal ging die in het water belandde. Hussein dook erachter, maar zou niet meer boven geraken. Als steunpilaar in een gezin met acht kinderen, waarvan er vier gehandicapt zijn, zal hij vreselijk gemist worden. “Elke dag droeg hij zijn 17-jarige broer de trappen op naar boven. Het was zo’n fantastische en verantwoordelijke jongen”, vertelt vader Ibrahim aangeslagen.