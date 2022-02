Geen straf voor student die naaktfoto's van ex-vriendin ophangt in inkomhal van haar appartement

De Bredenaar en het tien jaar oudere slachtoffer leerden elkaar kennen op een school in Oostende. Ze kregen in september 2019 een relatie, maar gingen in november dat jaar al uit elkaar. J.G. kon de breuk niet verwerken en trok op 7 januari 2020 naar het appartementsgebouw waar z’n ex woonde. Hij hing er twee naaktfoto’s van haar uit in de inkomhal. De beelden had het koppeltje tijdens hun relatie met elkaar uitgewisseld.