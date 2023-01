Geen straf voor jongeman die al kinderporno kijkt "sinds hij 13 à 14 jaar was”

Het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Childen (NCMEC) trok in de loop van 2021 aan de alarmbel. Vanop een Belgisch IP-adres was volgens hen kinderporno verspreid. De feiten konden uiteindelijk gelinkt worden aan een jongeman uit Bredene. Bij de uitlezing van zijn gsm troffen de speurders vier pornografische filmpjes aan van minderjarige jongens.

T.V. (21) werd verhoord en bekende meteen dat hij via z'n accounts op Telegram en Kik op zoek ging naar kinderporno. Hij gaf toe dat hij een voorkeur had voor jongens van 12 jaar oud. T.V. verklaarde opvallend genoeg ook dat hij al kinderporno keek sinds hij 13 à 14 jaar oud was. Hij deed dat steevast via z’n gsm.