Flor Vandekerckhove krijgt Prijs Cultuurraad Bredene 2021

Flor is opgegroeid in Bredene. In 1988, op 38-jarige leeftijd, werd Flor Vandekerckhove redacteur-uitgever van Het Visserijblad. En dat bleef hij tot 2013. Hij is een levend museum over de visserij. Naast verschillende boeken schreef hij ook verhalen en een gedichtenbundel. Deze gedichten lopen parallel met blogs zoals deze gepubliceerd worden op zijn blog ‘De Laatste Vuurtorenwachter’. Gebundeld worden ze uitgegeven door “De Lachende Visch”. Flor schreef ook het gedicht dat men kan terugvinden op de muur van de overdekte afscheidsruimte op de begraafplaats Priorij in Bredene. Doorheen de coronacrisis bleef Flor publiceren op verschillende facebookpagina’s. Zijn digitale boeken zijn gratis te verkrijgen via een eenvoudige mail. In 2021 schreef hij ‘Het jaar van de kwatrijnen’ (gedichten, e-boek, februari 2021) en ‘Langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk’ (Een queeste naar Vlaamse identiteit) (verhalen, e-boek, augustus 2021). Samen met Annie Vanhee stichtte hij Pias, de kunstenbeweging die aan de basis lag van de muurschilderijen.