Flat aan zee nooit zo populair. Anna, Michel en Gudrun kochten er eentje in coronatijd: “De vrijheid die we hier voelen is onbetaalbaar”

Gistel Gistel gaat voor CO2-neutrali­teit dankzij forse subsidie van de provincie

De stad Gistel zet volop in op hernieuwbare energie en CO2-neutraliteit voor de eigen diensten, gebouwen en voorzieningen. Zo is onder meer een elektrische vrachtwagen aangekocht voor de stedelijke werkplaats, is een warmtepomp geïnstalleerd in het administratief centrum en krijgen drie gebouwen zonnepanelen.

18 januari