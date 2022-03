Filip Watteeuw komt in Bredene vertellen over mobiliteit en ontharding

Watteeuw kwam de voorbije jaren in het nieuws met het verkeerscirculatieplan in Gent en de aanpak van verharde voortuintjes. “Niet toevallig twee beleidsthema’s die ook in Bredene bijkomende aandacht verdienen”, zegt Lucas Vandendriessche, voorzitter Groen Bredene. De politicus komt op 13 april naar het MEC Staf Versluys om 19.30 uur.