Fietsersbond gebruikt stokbroden om automobilisten op afstand te houden

Waar eet je het lekkerste stoofvlees aan de Belgische kust? Luc Bellings vindt één topper: “Dit is zelfs een 11/10 waard”

Zomer of geen zomer: een Belgische klassieker zoals stoofvlees-friet smaakt altijd. Luc Bellings passeert in vijf zaken aan de kust om het gerecht te proeven en te beoordelen. Waar vind je tijdens dit seizoen het beste stoofvlees die qua prijs-kwaliteit helemaal klopt? Bellings bestelt het gerecht in Zeebrugge, Wenduine, Bredene, Nieuwpoort en Knokke en vindt een van de lekkerste borden stoofvlees ooit. “Dit stoofvlees is gewoon sensationeel!”