Eindelijk toch een beetje sneeuwpret ... in maart

Extra week krokusva­kan­tie in Wallonië levert niet op voor toerisme aan de Kust door wisselval­lig weer

De krokusvakantie is bij ons dan wel al een week voorbij, door de nieuwe vakantieregeling in Wallonië en Brussel was het de eerste keer dat deze vakantieperiode twee weken duurde. Volgens de raming van Westtoer zorgde de twee weken vakantie voor een goede spreiding van de toeristen uit Franstalig België.