Eerste Bredense fietszone is operationeel

Gistel LEVENSVER­HAAL. Ma­rie-Hélè­ne Defever (99), de dame die ‘haar’ Gistel een stadspark van 500.000 euro cadeau deed: “Tot in Mexico bekend voor haar gulheid”

Marie-Hélène Defever, ereburger in Gistel, is op 99-jarige leeftijd overleden. Ze werkte jarenlang bij haar broer en huisarts Egide Defever en nam nooit één dag vakantie. Samen leidden ze de gezondheidszorg in Gistel in goede banen. Portret van een vrouw, die zelfs de Mexicaanse presidentsvrouw liet delen in haar gulheid.

7:32