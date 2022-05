Eén jaar cel voor inbraak in caravan en bankkaartdiefstallen

De eigenaars van een stacaravan in Bredene betrapten E.L. op 18 september 2020 op heterdaad toen hij wilde binnenbreken in hun eigendom. De dertiger was net vrij uit de gevangenis na een celstraf te hebben uitgezeten. Tijdens het fouilleren trof de politie een bankkaart aan bij de man. De kaart in kwestie had in een portefeuille gezeten die op 29 maart was gestolen uit een wagen in Zottegem en werd diezelfde dag nog gebruikt in de plaatselijke Delhaize. Op camerabeelden van de supermarkt was te zien hoe E.L. er drank mee had aangekocht.