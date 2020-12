Dwergvinvis met gebroken kaak aangespoeld in Bredene

De dwergvinvis spoelde vanmorgen aan ter hoogte van de surfclub Twins in Bredene op de grens met Oostende. Het Instituut voor Natuurwetenschappen kwam het dier ophalen. De laatste dwergvinvis die aanspoelde op het strand in België dateert van 2013. Toen stierf het dier door plastic afval. Ook nu is het een jong mannetje van ongeveer twee jaar oud. Het zal zaterdag onderzocht worden in Merelbeke. “Hij zal onderzocht worden door dierenartsen van de universiteit van Luik en Gent. We zullen de doodsoorzaak onderzoeken, maar ik ben ook heel geïnteresseerd in zijn maaginhoud. Die zal vermoedelijk leeg zijn want het is een heel mager dier. Bij de vorige dwergvinvis was de maag volledig verstopt met plastic”, zegt Jan Haelters van het Instituut voor Natuurwetenschappen.