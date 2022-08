Duivenmelker Gino herenigd met vermiste vogel, na rampvlucht uit Narbonne: “Ik noem hem Joske, naar de man die hem vond”

De passie voor de duivensport kreeg Gino via zijn papa. Zelf speelt hij al sinds 1996 met de duiven. Thuis in Bredene heeft hij er 150 waarvan er een zestigtal worden gebruikt voor wedstrijden. Vrijdag 29 juli vertrokken zes duiven vanuit Narbonne voor een vlucht van 900 kilometer. Slechts drie vlogen ’s anderendaags terug in het hok in Bredene. “Ik had de hoop nog niet opgegeven maar was wel verrast door het telefoontje uit Hasselt. Een zekere Jos had mijn duif gevonden en via de ringgegevens kon hij mij vinden. Als iemand zoveel moeite doet, is het maar vanzelfsprekend dat ik mijn dier ga ophalen ook al is dat aan de andere kant van het land. Met de trein leek me het beste omdat Jos vlakbij het station woonde. Daar waar de meeste treinreizigers met koffers zeulden, zat ik met een kartonnen doos op mijn schoot (lacht).”